

نظمت شركة لولو هايبر ماركت، الوجهة الرئيسية للمتسوقين المميزين في المنطقة، عرض «لولو عالم المأكولات 2022»، وهو احتفال ضخم بالأطعمة العالمية يستمر في الفترة من 28 سبتمبر إلى 4 أكتوبر في جميع منافذ العلامة التجارية.



تم افتتاح الفعالية في 28 سبتمبر في فرع شركة لولو هايبر ماركت بالري بمشاركة الممثل الهندي الشهير ومقدم البرامج التلفزيونية والمسافر العالمي والشيف، راج كاليش، مع الشيف والمؤثرة الاجتماعية جميلة اللنقاوي، بحضور الإدارة العليا لشركة لولو هايبر ماركت في الكويت وممثلين عن رعاة الحدث.



وكان من ضمن عناصر الإثارة في حفل الافتتاح القيام بسلسلة من الأنشطة التي اشتملت على عرض توضيحي مباشر من قبل كبار الطهاة، وتواجد كاونترات طعام في جميع منافذ الهايبر ماركت، ووجود مأكولات مطعم ديسي دابا، الذي يضم أفضل المأكولات الهندية الشمالية، وكذلك مطعم مالابار يشياكادا ووثاتوكادا، حيث يمكن للمرء تذوق النكهات الأصيلة لولاية كيرالا، ومخبر «بيكري بريد هاوس» الذي يبيع الخبز الطازج والأطباق المخبوزة الأخرى.



تم افتتاح عرض مهرجان لولو عالم المأكولات في المنافذ الأخرى للعلامة التجارية بحفل تقطيع الكيك، وصاحب ذلك مجموعة متنوعة من الفعاليات الرائعة. وكان من ضمن الأنشطة التي تجذب الجمهور في منافذ البيع المختلفة هي تقطيع أكبر بيتزا، عرض اكبر شاورما واكبر برجر وكذا اكبر ساندويتش.



الخصومات المذهلة والعروض الخاصة على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية من جميع أنحاء العالم كانت أبرز ما في العرض الترويجي لمدة أسبوع. أقيمت العديد من الفعاليات الجانبية كجزء من عرض مهرجان لولو عالم المأكولات، بما في ذلك حفل مزج الكيك الذي أقيم في 29 سبتمبر في فرع الضجيج.