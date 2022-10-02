قام البنك الأهلي الكويتي بتنظيم يوم وظيفي في الهيئة العامة للقوى العاملة، شهد مشاركة عدد من ممثلي إدارة الموارد البشرية وغيرها من إدارات وأقسام البنك، الذين تفاعلوا مع الباحثين عن فرص وظيفية لتبادل الأفكار والإرشادات حول العمل في القطاع المصرفي ككل والبنك الأهلي الكويتي على وجه الخصوص.



الهيئة العامة للقوى العاملة هي مؤسسة حكومية كويتية تابعة لديوان الخدمة المدنية متخصصة في التدريب وإيجاد الأماكن الوظيفية المناسبة وتشجيع الموظفين الكويتيين على العمل في القطاع الخاص.

يأتي تنظيم البنك الأهلي الكويتي لهذا اليوم الوظيفي في إطار التزامه نحو الشباب الكويتي وحرصه على توفير فرص وظيفية مناسبة لهم ضمن مختلف إدارات البنك.



تعليقا على الفعالية، قالت أفراح الأربش، مدير عام الموارد البشرية (بالإنابة): سعداء بنجاح اليوم الوظيفي الذي أقامه البنك في الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تمكن فريق عملنا المشارك في الفعالية من مقابلة ما يقارب 100 شاب وشابة من الباحثين عن الفرص الوظيفية لتوجيههم.

تتماشى هذه المبادرة مع استراتيجيتنا «التحول والنمو» وتؤكد أن البنك الأهلي الكويتي يستثمر بقوة في إلهام وتوجيه الشباب وإعداد جيل واعد لمستقبل مهني أفضل وقطاع مصرفي أكثر قوة.



وأضافت: نتمنى للجميع النجاح والتوفيق في مستقبلهم المهني ونتعهد بإقامة فعاليات مماثلة إلى جانب المشاركة في المعارض الوظيفية المختلفة لجذب القوى العاملة الوطنية وتعزيز القدرات والمهارات لدينا في البنك.



وقد شارك البنك الأهلي الكويتي في وقت سابق من هذا العام في المعارض الوظيفية التي أقامتها كل من جامعة الكويت، وجامعة الشرق الأوسط الأميركية، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.



أيضا بالتعاون مع جامعة الكويت، قام البنك الأهلي الكويتي بتنظيم منتدى وظيفي لتزويد الطلاب بإرشادات حول كيفية صياغة سيرة ذاتية جذابة.