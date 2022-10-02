انطلقت يوم الأربعاء الماضي فعاليات معرض الكويت للسيارات الصينية (دراجون جير2022) بنسخته الأولى من 28 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل في 360 كويت وبحضور ممثلي السفارة الصينية لدى البلاد القنصل تشنغ يانغ رو والوفد المرافق له، وبحضور ممثلي وكالات السيارات الصينية المشاركة في الحدث، بالإضافة لممثلي الصحافة والإعلام.



يعتبر معرض دراجون جير 2022 للسيارات في الكويت بنسخته الأولى فكرة لها أهميتها في سوق السيارات في الكويت، حيث إن عهد صناعات السيارات العالمية قد تغير كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية بدخول صادرات السيارات الصينية فترة النمو السريع، وقد تجاوزت حصة سوق السيارات الصينية في الكويت مثيلاتها من الأسواق الأخرى لتصبح من العلامات التجارية الرئيسية في الكويت، وحققت السيارات الصينية أداء مميزا من حيث التكنولوجيا والثبات والأمان، بمواصفات جعلت منها وجهة أساسية للعملاء، وحازت سمعة طيبة في السوق الكويتي.



كما يشهد معرض دراجون جير 2022 مشاركة أشهر الأسماء التجارية العالمية من خلال الوكالات المعتمدة محليا لعرض كل طرازات السيارات الجديدة لعام 2022/2023.



ويضم معرض دراجون جير 2022 إصدارات وكالات السيارات الصينية الجديدة للزوار بحيث يضم المعرض سيارات من أفخم الموديلات العالمية لأكثر العلامات التجارية شهرة في الصين تحت سقف واحد وفي مكان واحد حيث باستطاعة الزائر الاطلاع على أحدث ما توصل إليه هذا القطاع في الصين.



وسيشهد معرض دراجون جير2022 كشف الغطاء عن مجموعه من أحدث موديلات السيارات الصينية والتي سيتم عرضها للمرة الأولى في الكويت حصريا في فعالياته.



وقد عبر شبنغ يونغرو القنصل التجاري والاقتصادي في السفارة الصينية عن سعادته بمشاركته بافتتاح هذا المعرض المهم بعد أن حققت السيارات الصينية أداء مميزا، وحازت على سمعه طيبة في السوق الكويتي الذي يحتوي على 22 ماركة سيارات صينية.



بهذه المناسبة، أعرب فريق عمل شركة برايد ميديا «الشركة المنظمة للمعرض» بحضور كل من المدير العام للشركة أسامة عبدالله والمدير التنفيذي نسيب صعب والمدير الإقليمي عماد عمار ومدير التسويق أسامة العياص عن سعادتهم بإنجاز هذا المعرض شاكرين في البداية ممثلي السفارة الصينية لدى البلاد القنصل تشنغ يانغ رو والوفد المرافق له على دعمهم ورعايتهم لمعرض دراجون جير 2022 لإنجاح هذه الفعالية.

كما نشكر جميع أصحاب وكالات السيارات المشاركة في المعرض اللذين وثقوا بنا وشاركوا معنا بإنجاح هذا المعرض، وكذلك بنك الخليج الراعي لهذا المعرض.



وأضاف: «المدير التنفيذي السيد نسيب صعب، نود في البداية أن نشكر جميع وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية هذه الفعالية، والشكر كذلك إلى 360 كويت لما قدمه من تسهيلات ومساعدات لإنجاح هذا المعرض».



وأكد صعب عن فخره بثقة وكالات السيارات الصينية التي شاركت بفعاليات المعرض، حيث إن دراجون جير المعرض الأول في الكويت للسيارات الصينية، والذي أقيم بهدف توفير أرضية ثابتة ليكون معرضا سنويا انطلاقته اليوم، يستطيع خلاله العملاء من المواطنين، والمقيمين في البلاد، اختيار الموديلات الأنسب لاحتياجاتهم في سوق السيارات الصينية تحت سقف واحد في 360 كويت.



وأكد فريق الشركة المنظمة أنهم بصدد التوسع بهذا المعرض عاما بعد عام، بدعم ورعاية الشركات المشاركة ليكون أكبر وأوسع في الأعوام المقبلة.