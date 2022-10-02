أصاب أرسنال عصفورين بحجر واحد عندما ثأر من جاره وضيفه توتنهام ملحقا به الخسارة الأولى وتمسك بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بخروجه فائزا من دربي شمال لندن 3-1 في افتتاح المرحلة التاسعة.

وضمن أرسنال البقاء في الصدارة مرحلة جديدة، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة من 24 ممكنة، فيما مني توتنهام الثالث (17) بخسارته الأولى هذا الموسم.



وقدم أرسنال بداية صلبة ترجمها بهدف بعد ثلث ساعة، بتسديدة جميلة جدا من خارج المنطقة للغاني توماس بارتي في المقص الأيسر لمرمى الحارس الفرنسي هوغو لوريس (20).

لكن الضيوف لم يتأخروا بالمعادلة من ركلة جزاء ترجمها هاري كاين على طريقة بانينكا في شباك الحارس آرون رامسادايل (31). ورفع كاين رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم، و14 في 18 مباراة في دربي شمال لندن (رقم قياسي).



مطلع الشوط الثاني، باغت البرازيلي غابريال جيزوس توتنهام وسجل هدف التقدم (49). وطرد لاعب وسط توتنهام البرازيلي إيمرسون رويال (63) ليسجل السويسري غرانيت تشاكا هدف الأمان (66).



ولم يصحح ليفربول مساره بعد فترة التوقف الدولي، بعدما تعثر مجددا على ملعبه «أنفيلد» بالتعادل مع ضيفه برايتون 3-3 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقدم البلجيكي لياندرو تروسارد أفضل مستوياته، وقام بدور البطولة في المباراة بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» لصالح برايتون (4)، و(17)، و(83)، فيما سجل روبرتو فيرمينو ثنائية للريدز (33) و(54) قبل أن يسجل آدم ويبستر هدف ليفربول الثالث بالخطأ في مرمى فريقه.



ولم يستطع ليفربول التقدم في جدول الترتيب ليستقر في المركز التاسع برصيد 10 نقاط، فيما حافظ برايتون على بقائه بين الكبار، محتلا المركز الرابع مؤقتا برصيد 14 نقطة.



وفي مواجهات أخرى، تغلب تشلسي بصعوبة كبيرة على مضيفه كريستال بالاس 2-1، بفضل هدف جاء في الدقيقة الـ 90 ليرفع رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الخامس، فيما بقي بالاس على نقاطه الـ 6 بالمركز الـ 18، واكتسح نيوكاسل مضيفه فولام 4-1، ليرفع الفائز رصيده إلى 11 نقطة، متساويا في ذلك مع الخاسر بالمركز السابع، كما واصل إيفرتون صحوته بتحقيق فوزه الثاني تواليا على حساب ساوثهمبتون 2-1، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الـ 11، وبقي الخاسر عند 7 نقطة وفي المركز الـ 15، كما تعادل بورنموث مع برينتفورد 0-0.



وسينتظر عشاق الكرة اليوم «ديربي ناري» بين مان سيتي الثاني وحامل اللقب الذي يدرك خطورة ضيفه يونايتد المتجدد هذا الموسم.



ومنذ وصوله إلى سيتي هذا الصيف، يتصدر النرويجي إرلينغ هالاند الحديث في كل مرحلة بعد أن دك شباك خصومه بـ 11 هدفا في أول سبع مباريات.

سيعول عليه سيتي مجددا في الدربي المنتظر أمام جاره يونايتد على ملعب الاتحاد في مسعاه لفوز ثالث تواليا على غريمه في الدوري.

وسيسعى الهداف الفتاك ليصبح أول لاعب يسجل أكثر من 11 هدفا في أول عشر مباريات في الدوري الممتاز، إذ يحمل هذا الرقم حاليا كل من ميك كوين والسنغالي بابيس سيسيه والاسباني دييغو كوستا، بعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ «البريمييرليغ» يسجل في أول أربع مباريات له خارج قواعد فريقه في الفوز 3-0 على ولفرهامبتون قبل التوقف الدولي.



من جهة يونايتد، تحوم الشكوك حول مشاركة ماركوس راشفورد الذي سجل ضد كل من ليفربول وأرسنال مع استمرار غياب الفرنسي أنتوني مارسيال، لكن تن هاغ يملك خيارات مع البرازيلي أنتوني وجايدون سانشــو والبرتغـــالي كريستيـانو رونالدو الساعي لإثبات نفسه هذا الموسم، كما يلتقي ليدز مع أستون فيلا.



جيزوس: غادرت سيتي بسبب غوارديولا!



ترك المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس فريقه السابق مان سيتي وانضم الصيف المنصرم إلى مواطنه أرسنال، لعدم رغبته باللعب مجددا تحت إشراف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بحسب ما قال في مقابلة مع شبكة «إي أس بي أن» في البرازيل.

وقال «كنت سعيدا جدا في سيتي، لا يتعلق الأمر بعدم سعادتي». تابع «لكن تعين علي قبول الطريق التي أراد الفريق ان اتبعها.. كانت المسألة بشأن طريقة فهمه (غوارديولا) لكرة القدم وبما كان يريد».



أردف المهاجم «في هذه الحالة، إما تقبل أو ترفض. إذا رفضت، تقول عندها شكرا ولنذهب في تحد آخر».



تابع «في سيتي لم يكن المهاجم يلمس الكرة كثيرا، يمكنكم ملاحظة ذلك إذا شاهدتم المباريات».



أردف «تحدثت كثيرا مع أرتيتا عن أسلوب اللعب. هو يعرفني وأنا كذلك، فهمت ما يريده مني».



وقال جيزوس «هنا أنا حر في الملعب، العب كرة القدم مع بسمة على وجهي وأحاول تقديم افضل ما عندي».