يلتقي ريال مدريد مع أوساسونا وهو يطمح إلى مواصلة طريق الانتصارات في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.



مع بداية مثالية كللها بالعلامة الكاملة في الدوري بعد 6 مراحل و9 انتصارات من 9 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، يستعيد ريال جهود مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي عاد إلى التمارين، ومن المتوقع أن يشارك أمام أوساسونا.



وفي حين يتصدر مهاجم برشلونة الوافد الجديد الپولندي روبرت ليفاندوفسكي ترتيب الهدافين مع 8 أهداف، نال بنزيمة جائزة أفضل هداف للدوري في الموسم الماضي، علما أن رصيده هو 3 أهداف فقط هذا الموسم.



قال مهاجم منتخب «الديوك» في احتفال صحيفة «ماركا» تكريما لأفضل اللاعبين «سأحاول أن أبذل المزيد»، مضيفا «هذا يتضمن الفوز بالدوري، تسجيل الكثير من الأهداف والأهم، الاستمتاع داخل الملعب».



وفي ذات المرحلة، يلتقي اليوم إسبانويل مع فالنسيا، ويحل ريال بيتيس ضيفا على سلتا فيغو، فيما يستضيف جيرونا نظيره ريال سوسييداد.



قادش وفياريال.. سلبية



تعادل قادش مع ضيفه فياريال 0-0، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس في إطار الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وفشل الفريقان في استغلال جميع الفرص، التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة، ليرفع قادش رصيده إلى 4 نقاط، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، فيما رفع فياريال رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الخامس.



وشهدت المباراة طرد لاعب قادش إسحاق كارسيلين بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 90+3.