استعاد نادي بايرن ميونيخ توازنه ونغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن 4-0، في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني في كرة القدم التي شهدت تألق جمال موسيالا و«فك نحس» السنغالي ساديو ماني.



وبهذا الفوز، بات بايرن في المركز الثاني مؤقتا مع 15 نقطة، فيما تراجع ليفركوزن إلى المركز السادس عشر بخمس نقاط.



وأهدر بوروسيا دورتموند فرصة الابتعاد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بخسارته على ملعب مضيفه كولن 2-3 أمس في المرحلة الـ 8 من «البوندسليغا» والتي شهدت الخسارة الأولى ليونيون برلين هذا الموسم بسقوطه على ملعب اينتراخت فرانكفورت 0-2، وتقدم فرايبورغ للمركز الثالث بجدول الترتيب بفضل فوزه على ضيفه ماينز 2-1، وفي باقي المباريات فاز لايبزغ على ضيفه بوخوم 4-0 وفولفسبورغ على شتوتغارت 3-2.