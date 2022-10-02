اعتلى مرسيليا صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتا، بفوزه على مضيفه أنجيه بثلاثية نظيفة، في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة من «ليغ 1».



وسجل الظهير الأيسر جوناثان كلوس هدفا (35) وصنع آخرين أحرزهما الكولومبي لويس سواريس (50) والبرازيلي غيرسون (59)، ليتفوق مرسيليا بنقطة واحدة في الصدارة (23) على باريس سان جرمان (22) الذي استضاف نيس في وقت متأخر من «أمس».

وبالتالي، واصل مرسيليا تألقه بقيادة مدربه الجديد الكرواتي إيغور تودور، ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن مع سبعة انتصارات وتعادلين. ويأمل مرسيليا الباحث عن لقب أول في الدوري الفرنسي منذ العام 2010 في مفاجأة سان جرمان، وألا يحل وصيفا له للموسم الثاني تواليا.