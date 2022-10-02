واصل نابولي انطلاقته القوية هذا الموسم وانفرد بالصدارة بفوزه على ضيفه تورينو 3-1 أمس في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وحسم النادي الجنوبي نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف.



وفرض لاعب الوسط الدولي الكاميروني أندري زامبو أنغويسا نفسه نجما بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 6 و12، قبل أن يضيف الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا الثالث (37).



وبات أنغويسا أول لاعب في صفوف نابولي يسجل ثنائية في 15 دقيقة منذ الأورغوياني دانيال فونسيكا عام 1994 في مرمى كريمونيزي.



وقلص الضيوف الفارق قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول عبر الباراغوياني أنتونيو سانارابيا.



وهو الفوز الرابع تواليا لنابولي والسادس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 20 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق أتالانتا.



وأكد الفريق الجنوبي الساعي الى لقبه الثالث في تاريخه والاول منذ 1989-1990، استعداده الجيد للقمة المرتقبة أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في المسابقة القارية العريقة.

إلى ذلك، يخوض أتالانتا اليوم اختبارا أصعب نسبيا أمام ضيفه فيورنتينا، ويدخل أتالانتا المباراة منتشيا بفوزه الثمين على مضيفه روما 1-0 في المرحلة الماضية.



ويملك يوفنتوس فرضة تضميد جراحه والعودة إلى سكة الانتصارات عندما يستضيف بولونيا السادس عشر.

وحقق فريق «السيدة العجوز» فوزين فقط في الدوري هذا الموسم مقابل أربعة تعادلات وخسارة واحدة حيث يحتل المركز الثامن برصيد 10 نقاط، ويبدو مصير مدربه ماسيميليانو أليغري على المحك.



وستشهد المرحلة حدثا تاريخيا نهاية الأسبوع من خلال تكليف امرأة بقيادة مباراة في دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى.



وذكرت تقارير صحافية أن فييري كابوتي التي رقيت الى نخبة الحكام الإيطاليين فييوليو الماضي ستقود مباراة ساسوولو وضيفه ساليرنيتانا.



ويلتقي أيضا لاتسيو مع سبيتسيا، وليتشي مع كريمونيزي، وسمبدوريا مع مونزا.