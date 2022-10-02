بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقيات تهنئة إلى كل من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة د.رنا الفارس، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي فهد المضف، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال هاضل الجلاوي، ووزير الصحة د.خالد السعيد ووزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، أعرب سموه حفظه الله فيها عن وافر الشكر والتقدير لهم ولكافة المسؤولين والعاملين في وزاراتهم لما بذلوه من جهد مشهود وحسن إعداد وتنظيم جيد وإسهام فعال في إنجاح عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2022.



كما أثنى سموه بالنزاهة والحيادية التي سارت عليها العملية الانتخابية والتي تمت بعون الله وتوفيقه بكل سهولة ويسر وهدوء ونظام ما يؤكد الصورة المشرفة لوجه الكويت الحضاري.



وأشاد سموه بوعي المواطنين وإقبالهم المخلص على المشاركة في أداء واجبهم الوطني وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية تجسيدا لمبدأ الديموقراطية وروح المسؤولية والتعاون التي اتسم بها مجتمعنا.



كما نوه سموه بالتقدير لكل ما قدمه أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات من جهود كبيرة وشفافية مشهودة ساهمت في تيسير عملية الانتخابات على الوجه الأمثل سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة وطننا العزيز بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه.