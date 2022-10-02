أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في تعاملات يوم الجمعة الماضي، لكنها منيت بخسائر فصلية فادحة، خلال الربع الثالث، والذي شهد زيادة حادة في أسعار الفائدة وتراجعا كبيرا في شهية المخاطرة، وتسببت بيانات تشير لزيادة التضخم أكثر في القارة في توتر المستثمرين.



وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على صعود بنسبة 1.3% لكنه فقد بعض مكاسبه التي سجلها خلال الجلسة بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في منطقة اليورو فاق التوقعات سريعا مسجلا 10% في سبتمبر ليبلغ مستوى قياسيا جديدا.



وأججت بيانات التضخم تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقوم برفع جديد كبير في أسعار الفائدة، وفقا لـ «رويترز»، لتنهي كل القطاعات على ستوكس 600 تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع في ظل اقتناص للصفقات الرابحة لأسهم انخفضت في قطاعات التجزئة والنفط والغاز والبنوك.



وتراجع المؤشر ستوكس 600 خلال الفترة بالفترة بين يوليو وسبتمبر الماضي بنسبة 4.8%، بما شكل ثالث فصل على التوالي من الخسائر فيما قد يكون أطول سلسلة من تلك الخسائر منذ 2011، وهبط مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن لفترة وجيزة قبل أن يغلق على ارتفاع 0.2%.



ونزلت أسهم شركتي الملابس الرياضية الألمانيتين بوما بنسبة 5.7% وأديداس بنسبة 4.1% بعد أن حذرت منافستهما الأميركية نايكي من ضغوط على هوامش الربح.