اعتماد 6 ألعاب في النسخة التاسعة بمشاركة 1400 رياضي



الدوحة - فريد عبدالباقي



كشفت جامعة حمد بن خليفة - قطر - عن استضافتها النسخة التاسعة من الدورة الرياضية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 10 فبراير المقبل، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، والتي تشمل إقامة منافسات رياضية في 6 ألعاب وهي: كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، البادل، ألعاب القوى، السباحة، بمشاركة أكثر من 1400 رياضي من طلبة الجامعات في الكويت والخليج العربي، وستقام جميع الألعاب الرياضية على الملاعب والمرافق الرياضية في المدينة التعليمية لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وعلى ملاعب مؤسسة أسباير زون الشريك اللوجستي لهذه النسخة.



ومن المتوقع أن يشارك في هذه الدورة أكثر من 20 جامعة ومؤسسة تعليمية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.



وقد وقع الاختيار على الجامعة لاستضافة هذه الدورة من قبل لجنة عمداء شؤون الطلاب في جامعات دول الخليج العربي خلال اجتماعها الـ 32 الذي عقد في سلطنة عمان خلال شهر فبراير الماضي، تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وبحضور 37 جامعة ومؤسسة تعليمية خليجية.



وعقدت اللجنة الإشرافية العليا على الدورة اجتماعها التحضيري للدورة في جامعة حمد بن خليفة، وناقشت خلاله مقترح الجامعة لاستضافة الدورة وآخر الاستعدادات الخاصة بتنظيمها، كما تم تحديد الألعاب المدرجة في منافسات الدورة، وتدشين الشعار الرسمي للدورة.



وشهد الاجتماع حضور كل من نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب د.مريم بنت حمد المناعي، ورئيس التعليم العالي بالأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي محمد بن حمد التويجري، وعميد شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت د.عبدالكريم سلمان العريعر، وعميد شؤون الطلاب في جامعة الكويت بالوكالة بالكويت د.سامي عبدالله الدريعي، ومساعد العميد لشؤون الطلبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عمان د.حافظ أحمد أمبوسعيدي، وعميد شؤون الطلاب في جامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية د.صالح أميلح الرشيدي، وعميد شؤون الطلاب في جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية د.علي مسفر القحطاني.



من جانبه، حرص د.الدريعي على توجيه الشكر لدولة قطر حكومة وشعبا ولجامعة حمد بن خليفة على كرم الضيافة، واستضافة منافسات الدورة في نسختها التاسعة.



وقال د.الدريعي لـ «الأنباء»: ان جامعة الكويت جاهزة تماما للمشاركة في النسخة التاسعة والتي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 10 فبراير 2023.



وكشف أن هناك مقترحا يسمح بالمشاركة النسائية في الدورة بداية من النسخة العاشرة والتي ستقام في 2025، مشيرا إلى وجود ترحيب كبير من قبل العمداء بالفكرة، وسيتم التشاور أيضا في المقترح خلال الاجتماع الثاني للجنة الإشرافية الذي سيكون في يناير 2023 على هامش قرعة منافسات النسخة التاسعة للدورة.