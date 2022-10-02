قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بزيارة الى غرفة التحكم المركزي وغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور بمنطقة جنوب الصباحية، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد للمرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، وعدد من قيادات قطاع المرور والعمليات، وذلك لمتابعة الحركة المرورية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية.

وفي بداية الزيارة نقل الوزير الى قيادات قطاع المرور وضباطه وأفراده تحيات القيادة السياسية العليا للبلاد، ثم اطلع على جهود أجهزة وزارة الداخلية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الأمنية والمرورية الشاملة التي أعدتها المؤسسة الأمنية في هذا الشأن.



ثم استمع الى إيجاز عن نظام التحكم المركزي والمراقبة المرورية للإشارات الضوئية من خلال غرفة التحكم المركزي، ونظام المراقبة المرورية من خلال كاميرات المراقبة، ونظام العد المروري لحجم الحركة المرورية على الطرق والتقاطعات، كما استمع إلى آلية استقبال الشكاوى المرورية عن طريق هاتف شكاوى المرور وآلية التعامل معها، كما تفقد الحالة المرورية ميدانيا عبر غرفة العمليات المركزية المتنقلة.



ووجه بتنفيذ الاستعدادات المرورية الشاملة بكل حرص ودقة لحماية أبنائنا الطلبة والطالبات، والانتشار الواسع لدوريات المرور في كل الطرق الرئيسية والفرعية والتقاطعات لضبط كل من يحاول مخالفة قواعد وقوانين المرور والحد من الاختناقات المرورية.