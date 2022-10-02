أعلنت الهيئة العامة للشباب استقبالها الراغبين في التسجيل بمشروع (المبادر المحترف) في قطاع الصناعات الإبداعية والذكاء الاصطناعي على الموقع الالكتروني للهيئة حتى استكمال العدد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد إن مشروع (المبادر المحترف) مدرج ضمن الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي يعمل على تأسيس مشاريع ابدعية بإستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يساهم في تطوير قطاعات الدولة من خدمات عامة ودفع عجلة الصناعات المحلية، فضلا على تمكين الشباب الوطني من أصحاب الأفكار الابداعية، لتحويلها الى مشاريع تخدم قطاع الصناعات الابداعية والذكاء الاصطناعي، وتأسيس مصانع ذكية تخدم خطة التنمية للدولة.

وأوضحت أن قطاع الصناعات الابداعية هو كل ما يخص تأسيس مصانع ذكية تستخدم التكنولوجيا الصناعية الحديثة، وكل مايخص استخدام تقنية (CNC) المتطورة والمشاريع الاخرى التي تستخدم الصناعة الذكية في خدماتها او منتجاتها، وأما الذكاء الاصطناعي فهو يشمل كل مشروع سواء كانت تطبيقات أو برامج software أو منتجات hardware تستخدم الذكاء الاصطناعي.

وبينت أن المشروع يقدم ورش عمل مرنة ومكثفة للمبادرين تمكنهم من اعداد وادارة مشروع كامل بالاضافة الى اعداد خطة عمل متكاملة ومفصلة تشمل جميع جوانب المشروع (الادارية والمالية والقانونية والتسويقية)، واعداد دراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل للمشروع.

وأفادت أن المبادر المحترف في قطاعات الصناعة الابداعية والذكاء الصناعي يعمل على تأهيل المبادرين للتقديم على برنامج التمويل الخاص في الجهات التمويلية أو الجهات المانحة الأخرى، ويقدم فرصة لإطلاق مشاريع ناجحة بالاضافة الى إمكانية الدخول الى الأسواق المحلية والاقليمية.

ودعت الهيئة الشباب الكويتي من الجنسين البالغين 21 الى 31 سنة إلى التسجيل عبر الموقع الالكتروني لهيئة الشباب (www.youth.gov.kw)، مؤكدة بان جميع برامجها مجانية.