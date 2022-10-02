عبدالعزيز الفضلي

انضم طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية اليوم الى قطار العام الدراسي الجديد بعد انتهاء العطلة الصيفية، حيث سبقهم في العودة الشاملة زملاؤهم في الابتدائي ورياض الأطفال بعد توقف استمر عامين بسبب جائحة كورونا.



واستعدت وزارة التربية جيدا لاستقبال أبنائها الطلبة، حيث قامت بتجهيز المدارس من حيث توفير العمالة والأثاث وتوزيع الهيئات التعليمية وفق خطة وضعها قطاع التعليم العام بالتنسيق مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية.



وتفقد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب يرافقه الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.سعد المطيري، ومدير عام منطقة الفروانية التعليمية منصور الظفيري عددا من مدارس المتوسط والثانوي للاطمئنان على سير العمل في أول يوم دوام للطلبة بالمرحلتين.



وشملت الجولة مدرسة أم زياد الأشجعية الثانوية بنات، ومدرسة أم كلثوم بنت عقبة المتوسطة بنات، ومدرسة عقبة بن عامر المتوسطة بنين، بالإضافة إلى مدرسة الجاحظ الثانوية بنين، ومدرسة ابن العميد الثانوية بنين.



وتقدم اليعقوب في تصريح صحافي بالتهنئة للطلبة بمناسبة انتظام جميع مراحل الدراسية المختلفة بالدوام المدرسي، قائلا: «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون»، نيابة عن كل منتسبي وزارة التربية يسعدني أن أهنئكم بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد، وبأسمى آيات التهنئة والمباركة لأبنائنا الطلاب والمعلمين والكادر الإداري بالعودة الحضورية الشاملة الآمنة للمدارس، سائلين المولى عز وجل أن يكون عاما مليئا بالنجاح والتوفيق والهمة العالية للحصول على ثمار المعرفة وبلوغ أسمى درجات الحكمة.

وتابع: أدعو أبنائي الطلبة أن نعمل يدا بيد لإتمام الخطة الدراسية على أكمل وجه، وأن نحرص على احترام معلمينا والاستماع إلى نصائحهم والعمل بها، فهم لم يبخلوا علينا يوما بعطائهم وجهودهم المباركة، كما أوصيكم بالالتزام بقوانين المدرسة والعطاء والنجاح، فأنتم أملنا في المستقبل ورمز فخرنا واعتزازنا، ونسأل الله أن يكون عام خير ونجاح على الجميع وأن يكون مليئا بالتفوق والتقدم والازدهار.