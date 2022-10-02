اسامة ابو السعود



تقدم السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف وللشعب الكويتي الشقيق بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم ومسند الإمارة، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية وللكويت وأهلها مزيدا من التقدم والازدهار.

واضاف شلتوت أن صاحب السمو الأميـر رجل دولة من طراز فريد يتمتع بحنكة سياسية كبيرة وخبرة عريضة، مشيدا بمواقف سموه الرائدة في مسيرة التطوير والبناء التي تشهدها دولة الكويت، ودعم وتعزيز سموه للعمل العربي المشترك .



كما أشار شلتوت إلى ان العلاقات المصرية - الكويتية نموذج يُحتذى به في العلاقات بين الدول، فهي علاقات تاريخية متجذرة وفيها تلاحم ونسب ومصاهرة، وتتطور باستمرار على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، داعياً المولى عز وجل ان ينعم على البلدين والشعبين بالازدهار والرخاء، وكل عام وصاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين والشعب الكويتي بخير وصحة.