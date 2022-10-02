ذكرت الكاتبة كاتي نيكول في كتابها الجديد The New Royals أن الأمير جورج البالغ من العمر تسعة أعوام، والذي يحتل المرتبة الثانية في ترتيب ولاية العرش، كان يتجادل مع أصدقائه في ملعب المدرسة وقال لهم "سيكون والدي ملكًا لذا من الأفضل لكم أن تنتبهوا" ، بحسب ما ذكر موقع MailOnline.

كما ذكرت نيكول في كتابها أن الأمير ويليام وكيت ميدلتون يربيان أطفالهما، وخاصة الأمير جورج، مع إدراكه لهويته والدور الذي سيرثه، لكنهما حريصان على تفهمه أهمية منصبه والاستعداد المناسب.

وتابعت في كتابها بالقول "يفهم جورج أنه سيكون ملكًا يومًا ما، وعندما كان صبيًا صغيرًا يتشاجر مع أصدقائه في المدرسة ، يتفوق على أقرانه "بالجملة القاتلة:" والدي سيكون ملكًا لذا من الأفضل أن تنتبه ".

يشار إلى أن الأمير جورج كان حينها في مدرسة توماس باترسي الإعدادية في لندن التي تبلغ تكلفتها 19 ألف جنيه إسترليني سنويًا، إلا أنه انتقل هو وأخوته الأميرة شارلوت، سبع سنوات، والأمير لويس البالغ من العمر أربع سنوات، إلى لامبروك، بالقرب من أسكوت، بيركشاير، بعد انتقال الأسرة إلى وندسور.