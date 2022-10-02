أسامة ابو السعود

تقدم السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت بالتهنئة لقيادة وحكومة وشعب الكويت الشقيق على نجاح انتخابات مجلس امة 2022 مشيداً بالتنظيم عالي المستوى والمشاركة الفعالة لأبناء الشعب الكويتي الشقيق والتي عكست رقياً ووعي كبيرين بأهمية تلك الانتخابات التي سادتها أجواء إيجابية تحت عنوان "تصحيح المسار"، مثمناً حكمة وقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ، وتوجيهات سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد في إعادة قرار المسيرة والإصلاح للشعب الكويتي الذي حرص من خلال مشاركته الفعالة على المصلحة الوطنية عندما قـام باختيار من يمثله بعناية تحت قبة عبدالله السالم، داعياً الله عـز وجل ان يوفق نواب الأمة لما فيه الخير للكويت الشقيق.



كما أشار شلتوت إلى العلاقات التاريخية الطويلة بين المجلسين التشريعيين بالبلدين الشقيقين، والتعاون والتنسيق الكبيرين الذي حظيت به تلك العلاقة في المحافل الإقليمية والدولية لخدمة مختلف القضايا العربية، مؤكداً أهمية تعزيز تلك العلاقات التاريخية في ظل انتخاب مجلس جديد ، مجلس امة 2022 الموقر.