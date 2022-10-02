دارين العلي



يواصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملاته بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة وجهات الدولة المختلفة بهدف رصد التعديات والمخالفات في جميع المحافظات الشمالية.



وقال نائب رئيس الفريق وعضو لجنة العزاب احمد الشمري، ان حصيلة المخالفات لشهر سبتمبر الماضي بلغت 58 محضر ضبط مخالفة وإثبات حالة في محافظات الجهراء والعاصمة والفروانية، تنوعت بين تعديات على الشبكة الكهربائية والمائية.



ولفت إلى أن جميع حملات الفريق كانت بالتعاون مع قطاع شبكات التوزيع وشؤون العملاء، حيث يتم قطع الخدمة عن المخالفين والذين لم يلتزموا بإجراءات وقرارات الوزارة المنظمة.



وأوضح ان حملات الفريق بالتعاون مع جهات الدولة مستمرة من خلال الحملة على السكن المخالف للعزاب بالتنسيق مع اللجنة الخاصة حيث بلغت حصيلة العقارات التي تم قطع التيار عنها خلال الفترة الماضية اكثر من 50 عقارا مخالفا في محافظة الفروانية وحدها، مؤكدا ان وتيرة قطع التيار سوف تشتد خلال الشهرين المقبلين لوجود بلاغات كثيرة من البلدية وتوجيه إنذارات من قبلها للعقارات المخالفة التي تم رصدها لسكن عزاب داخل السكن الخاص.



وقال ان الحملات تركزت مؤخرا في محافظتي الفروانية والجهراء نظرا للكثافة السكانية فيهما، منوها بأن حصيلة قطع التيار فيهما بلغت اكثر من 100 عقار خلال الشهر الماضي.



وأكد الشمري الاستمرار بمواجهة المخالفات والتعديات على الشبكة دون تهاون ولن يتم استثناء أي مخالف مهما بلغت الضغوط على فريق الضبطية.