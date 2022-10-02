في فاجعة تنتفي معها كل معاني الأمومة، أقدمت سيدة مصرية على إلقاء طفليها من شرفة المنزل بعد زواج والدهما من سيدة أخرى، مما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الآخر بإصابة بالغة.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن محافظة الدقهلية إخطارا من قسم شرطة مدينة جمصة يفيد بورود بلاغ من أهالي إحدى القرى الواقعة في نطاق دائرة القسم يتهمون خلاله سيدة بإلقاء طفليها من الطابق الثالث.

وبعد أن انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى منزل المتهمة، تبين من الفحص المبدئي وفاة الطفل الرضيع محمد الذي يبلغ شهراً ونصفا فقط فور سقوطه من الشرفة مباشرة، وإصابة الطفل الآخر آدم ذي العامين بإصابة بالغة، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة حيث يعاني نزيفاً وارتجاجاً في المخ.

وقامت المباحث بالقبض على المتهمة وتدعى نيفين عبدالله، وهي في العقد الثاني من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي أمرت بنقل جثمان الطفل المتوفى إلى مشرحة جمصة.

وبمثول المتهمة أمام النيابة، اعترفت بإلقاء طفليها من شرفة المنزل بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة بعد تخلي زوجها عنها وزواجه من سيدة أخرى، وتركها بمفردها تواجه ضغوط الحياة.

وأشارت المتهمة أمام النيابة إلى أنها عجزت عن تحمل تلك الضغوط وتوفير النفقات اللازمة للطفلين، فقررت التخلص منهما بإلقائهما من شرفة المنزل.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق للوقوف على حالتها العقلية ومدى مسؤوليتها الجنائية عن ارتكاب الجريمة، كما أمرت بدفن جثمان الطفل المتوفى، ووجهت لرعاية الطفل المصاب حتى يتعافى.