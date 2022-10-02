تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه رعاه الله مقاليد الحكم مؤكدا فيها على تعزيز وتطوير العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه حفظه الله بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت.

هذا وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء مشيدا سموه حفظه الله بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية الحميمة التي تجمع الكويت وسلطنة عمان الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق لسلطنة عمان الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.