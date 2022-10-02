مواصلة لجهود التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الصحية بما يتفق مع «رؤية 2035»، أعلنت وزارة الصحة عن إضافة خدمة إلكترونية جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، وذلك ابتداء من يوم غد، وتتمثل بتفعيل تسلم شهادة اللياقة الصحية الإلكترونية الصادرة عن «المجلس الطبي العام»، والخاصة بالتعيينات الجديدة للمواطنين، من خلال الإشعارات على التطبيق.

كما تؤكد الوزارة حرص وزير الصحة أ.د.خالد السعيد وتوجيهاته لاستكمال مسارات التحول الرقمي للخدمات، تسهيلا على المراجعين، وتلاشي الذهاب إلى المجلس الطبي العام لاستلامها، حيث تحمل هذه الشهادة الإلكترونية اسم الشخص ورقمه المدني، إضافة إلى رمز التحقق «كيو آر كود» مشفر، يمكن قراءته من الجهات المعنية عبر التطبيق.

وتأتي إضافة الخدمة الجديدة بعد مجموعة من الخدمات التي بادرت الوزارة إلى تفعيلها عبر تطبيق «سهل» خلال الفترة الماضية، وتشمل تجديد ترخيص مزاولة المهنة للكوادر الصحية، وترجمة ترخيص مزاولة المهنة للكوادر الصحية، وتغيير المسمى الوظيفي للكوادر الصحية، وشهادة حسن سيرة وسلوك للكوادر الصحية، وتفعيل ربط صرف الأدوية.

وفي هذا الصدد، تثمن الوزارة الجهود الحثيثة لوكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الرقمية م.أحمد الغريب، ورئيس المجلس الطبي العام د.نادية الجمعة، وحرصهما على سرعة إنجاز هذه الخدمة، والربط مع تطبيق «سهل»، تسهيلا على المواطنين، وتوفيرا للجهد والوقت.