عبدالكريم العبدالله

دشن مدير منطقة الجهراء الصحية د.محمد عويضة العجمي ومدير مستشفى الجهراء د.غالب البصيص المرحلة الاولى من مبنى العيادات الخارجية الجديد.

وقال مدير مستشفى الجهراء د.غالب البصيص في تصريح لـ«الأنباء» إن للمرحلة الاولى التي تم افتتاحها من مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الجهراء الجديد تضم 8 أقسام وهي «الجراحة العامة - الأنف والأذن والحنجرة - العيون - التخدير - الطب الطبيعي - الغدد والسكر - القدم السكرية - التغذية العلاجية».وبي

ن انه تم استقبال المراجعين في هذه العيادة لتلقي الخدمة الطبية، متوقعا أن عدد الزيارات اليومية للأقسام في المرحلة الأولى خلال الفترتين الصباحية والمسائية 614 زيارة.

وأفاد بأن المرحلة الثانية والتي ستضم 3 أقسام طبية وهي «الباطنية - العظام - الأطفال» سيتم افتتاحها يوم الاثنين القادم 10 الجاري، مشيدا بدعم وزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا ومدير منطقة الجهراء الصحية د.محمد عويضة العجمي لتذليل كافة العقبات من أمامنا لتقديم أفضل خدمة طبية للمراجعين والمرضى.