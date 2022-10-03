يقيس معدل دوران الأصول قيمة مبيعات الشركة، أو إيراداتها بالنسبة إلى قيمة أصولها، ويمكن استخدام معدل دوران الأصول كمؤشر على الكفاءة التي تستخدم بها الشركة أصولها لتوليد الإيرادات.

كلما ارتفع معدل دوران الأصول، زادت كفاءة الشركة في تحقيق إيرادات من أصولها، على العكس من ذلك، إذا كانت الشركة لديها معدل دوران أصول منخفض، فهذا يشير إلى أنها لا تستخدم أصولها بكفاءة لتوليد المبيعات.

ويستخدم معدل دوران الأصول قيمة أصول الشركة كقاسم مشترك في المعادلة، لتحديد قيمة أصول الشركة، يجب أولاً حساب متوسط قيمة الأصول لسنة محددة.

كيف يمكن حساب معدل دوران الأصول؟

- إن أول خطوة لحساب معدل دوران الأصول هي تحديد قيمة الأصول في الميزانية عند بداية العام.

- والخطوة الثانية هي تحديد قيمة هذه الأصول في نهاية العام، وتضاف قيمة الأصول في بداية العام إلى قيمتها في نهاية العام، ثم يقسم المجموع على 2، وهو ما سيوفر لنا متوسط قيمة الأصول في هذا العام.

- ثم تأتي خطوة تحديد قيمة إجمالي المبيعات في بيان الدخل، وبعدها، تقسم المبيعات الإجمالية أو الإيرادات على متوسط قيمة الأصول خلال العام، لنحصل على معدل دوران الأصول.

ماذا يمكن أن يخبرك معدل دوران الأصول؟

- عادة، يتم حساب معدل دوران الأصول على أساس سنوي، كلما ارتفع معدل دوران الأصول ، كان أداء الشركة أفضل، حيث تشير النسب الأعلى إلى أن الشركة تحقق المزيد من الإيرادات لكل دولار من الأصول.

- يميل معدل دوران الأصول إلى أن يكون مرتفعاً في قطاعات معينة عنه في قطاعات أخرى.

- على سبيل المثال، تمتلك قطاع سلع التجزئة والسلع الاستهلاكية الأساسية قواعد أصول صغيرة نسبياً ولكن حجم مبيعاتها مرتفع. لذا، فهي تتمتع بأعلى متوسط معدل دوران للأصول.

- على العكس من ذلك، تمتلك الشركات في قطاعات مثل المرافق والعقارات قواعد أصول كبيرة ومعدل دوران أصول منخفضاً.

- نظراً لأن هذه النسبة يمكن أن تختلف بشكل كبير من قطاع إلى آخر، فإن مقارنة معدل دوران الأصول لشركة بيع بالتجزئة وشركة اتصالات لن يكون مجدياً، وتكون المقارنات ذات مغزى فقط عندما يتم إجراؤها لشركات مختلفة داخل نفس القطاع.

الفرق بين دوران الأصول ودوران الأصول الثابتة

- بينما تحسب معدل دوران الأصول متوسط إجمالي الأصول كقاسم، فإن معدل دوران الأصول الثابتة تنظر فقط إلى الأصول الثابتة.

- ويستخدم المحللون معدل دوران الأصول الثابتة، بشكل عام، لقياس الأداء التشغيلي، يقارن معدل الكفاءة هذا صافي المبيعات (بيان الدخل) بالأصول الثابتة (الميزانية).

- كما يقيس المعدل قدرة الشركة على تحقيق صافي مبيعات من استثمارات أصولها الثابتة، أي الممتلكات والمنشآت، والمعدات.

- عادة، يشير معدل دوران الأصول الثابتة المرتفعة إلى أن الشركة قد استخدمت بشكل أكثر فاعلية استثماراتها في الأصول الثابتة لتوليد الإيرادات.

حدود استخدام معدل دوران الأصول

- بينما يجب استخدام معدل دوران الأصول لمقارنة الأسهم المتشابهة، لا يوفر المقياس كل التفاصيل التي قد تكون مفيدة لتحليل الأسهم.

- فمن الممكن أن يختلف معدل دوران أصول الشركة في أي سنة واحدة اختلافاً جوهرياً عن السنوات السابقة أو اللاحقة.

- ويجب على المستثمرين مراجعة الاتجاه في معدل دوران الأصول بمرور الوقت لتحديد ما إذا كان استخدام الأصول يتحسن أو يتدهور.

- وقد ينكمش معدل دوران الأصول بشكل مصطنع عندما تقوم الشركة بشراء أصول كبيرة تحسباً لنمو أعلى.

- وبالمثل، فإن بيع الأصول استعداداً لانخفاض النمو سيؤدي إلى تضخيم معدل دوران الأصول بشكل مصطنع.