لم يكن إجراء المحادثات الجماعية عبر تطبيقات التراسل الرقمية سهلا حتى قدم تطبيق زووم لمؤتمرات الفيديو إمكانية تبادل رابط لكي تسهل إجراء المحادثات الجماعية على طريقة المؤتمرات.

والآن يريد تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب تسهيل المحادثات الجماعية لمستخدميه دون الحاجة إلى جمع الكثير من أرقام الهواتف ولا إنشاء غرفة محادثة جماعية على التطبيق.

وقال مارك تسوكربيرج رئيس مجموعة ميتا بلاتفورمس المالكة لتطبيق واتسآب "أطلقنا روابط المحادثات على واتسآب ابتداء من الأسبوع الحالي، وبالتالي يمكنكم الاشتراك في رابط لبدء محادثة جماعية بخطوة واحدة".

وقال ويل كاتكارت رئيس واتسآب إن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لإجراء محادثات صوتية ومرئية خلال الأسبوع الحالي.

وعلى خلاف كل من زووم وجوجل هانج أوت، أي رابط على تطبيق واتسآب لمحادثة جماعية يحتاج إلى تثبيت التطبيق على أجهزة كل المشتركين في المحادثة.

وسيجد أي شخص يريد بدء محادثة جماعية صوتية أو مرئية عبر واتسآب في المستقبل خيار "أنشئ رابط اتصال" على رأس خيارات قائمة "اتصالات" (كولز).

وقال تسوكربيرج إن المطورين يختبرون حاليا إمكانية السماح بإجراء محادثة فيديو جماعية بمشاركة ما يصل إلى 32 مستخدما، مع ضمان الخصوصية والأمان الكاملين.