تواصل النجمة درة تحضيرات أولى أعمالها المسرحية في مصر، وهي بعنوان "حتى لا يطير الدكان"، والتي تتقاسم بطولتها مع النجم أكرم حسني .

والمسرحية، كوميدية ومن تأليف وإنتاج أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا، ويشاركهم البطولة كل من: بيومي فؤاد، ومحمد أنور، وسيتم عرضها في موسم الرياض خلال شهر نوفمبر القادم.

على صعيد آخر، تنتظر درة عرض مسلسلها الجديد "المتهمة" في شهر أكتوبرـ عبر منصة إحدى المنصات الالكترونية الخاصة.

وتلعب درة بطولته المطلقة بدور نورهان وينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة السيكو دراما والإثارة والتشويق.

والعمل من تأليف وإخراج تامر نادي وإنتاج صادق الصباح ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم دياب وعادل كرم و علي الطيب ومها نصار وأسامة عباس.