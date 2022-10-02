حذرت دراسة كندية من أن جراحات إنقاص الوزن قد تؤدي إلى زيادة في خطر الإصابة بالصرع.

وأشار باحثون كنديون في كلية الطب بجامعة أونتاريو - في الدراسة، التي تضمنت جمع بيانات ما يقرب من 17 ألف شخص خضعوا لجراحة لعلاج البدانة على مدى ست سنوات ومقارنتها ببيانات أكثر من 622 ألف مريض سمنة لم يخضعوا لهذه النوعية من الجراحات - إلى أن الأشخاص الذين خضعوا لجراحة بدانة وجد بينهم مخاطر متزايدة بنسبة 45% للإصابة بالصرع، مقارنة بالبدناء الذين لم يخضعوا للجراحة.

وأوضحت الدراسة أن المرضى الذين أصيبوا بجلطات دماغية عقب الخضوع لجراحة إنقاص وزن كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبات صرع بنحو 14 مرة مقابل أولئك الذين لم يصابوا بسكتات دماغية، لافتة إلى أن خطر الإصابة بالصرع تساوى في جراحتي تكميم المعدة وتحويل المسار.

وقالت مديرة قسم جراحات البدانة في مستشفى (لونج أيلاند هيل) بمدينة نيويورك الأمريكية الدكتورة جيسيكا فوليك "إن نتائج هذه الدراسة مثيرة للاهتمام، وهناك حاجة لدراسات مستقبلية للتحقق من صحة النتائج واستكشاف الآليات المحتملة وراء ذلك".