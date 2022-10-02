أصبح الفنلندي كاله روفانبيرا أصغر فائز على الإطلاق ببطولة العالم للراليات اليوم الأحد عقب تحقيق انتصاره السادس هذا الموسم في نيوزيلندا ليتوج باللقب.

وفاز سائق تويوتا، الذي احتفل بعيد ميلاده 22 أمس السبت، بالرالي بعد ساعتين و48 دقيقة و1.4 ثانية ليتفوق بفارق 64 نقطة على أوت تاناك سائق هيونداي، محطما الرقم القياسي السابق للاسكتلندي كولين مكراي عام 1995.

ودخل روفانبيرا، مع مساعده جوني هالتونين، السباق وهو بحاجة إلى ثماني نقاط أكثر من الإستوني تاناك لضمان اللقب قبل جولتين من نهاية موسم 2022.

وتغلب السائق الفنلندي في السباق على الفرنسي سيباستيان أوجيه بينما اكتفى تاناك بالمركز الثالث ولا يمكنه تعويض فارق النقاط في آخر سباقين في إسبانيا واليابان.