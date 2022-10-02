اعترفت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بأنه كان ينبغي عليها "تهيئة الأجواء" بشكل أفضل بشأن الميزانية المصغرة للحكومة التي أثارت اضطرابا دراماتيكيا في السوق.

وقالت تراس - في تصريحات تليفزيونية، أوردت صحيفة (الإندبندنت) مقطتفات منها، "أخشى أن تكون هناك مشكلة تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، وعلينا مواجهة ذلك، لكني أريد أن أقول للناس إنني أتفهم مخاوفهم بشأن ما حدث هذا الأسبوع".

وأكدت أنها تقف إلى جانب خطتها الاقتصادية، وكذلك سرعة الإعلان.. وأقرت بأخطائها، قائلة: "أقر بأنه كان ينبغي علينا تهيئة الأجواء بشكل أفضل.. لقد تعلمت من ذلك، وسأحرص على أن نقوم في المستقبل بعمل أفضل في تمهيد الأجواء".

ورفضت رئيسة الوزراء البريطانية الالتزام بزيادة مزايا الرعاية الاجتماعية بما يتماشى مع التضخم، لكنها قالت إنها "ملتزمة تماما" بالمضي قدما في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل للأثرياء.

وكانت تراس قد تعرضت لانتقادات بسبب اضطرابات السوق التي أعقبت الإعلان عن الميزانية المصغرة يوم الجمعة الماضي، والتي تضمنت تخفيضات ضريبية واسعة النطاق تم تمويلها من خلال الاقتراض العام الإضافي الضخم.