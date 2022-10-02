سلطت صحيفة "ذا شيلدر جازيت" الإنجليزية، الضوء على آخر أخبار انتقالات اللاعبين في الدوري الإنجليزي واهتمامات الإندية بتعزيز صفوق فرق كرة القدم.

وذكرت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم /الأحد/- أن ليدز يونايتد يستعد لإلقاء نظرة على جناح رينجرز ريان كينت عندما يواجه ليفربول في دوري أبطال أوروبا بعد غد الثلاثاء خاصة أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لم يوقع بعد عقدًا جديدًا مع النادي الاسكتلندي، مع انتهاء عقده الحالي الصيف المقبل.

وتابعت أن نادي نيوكاسل يونايتد كان يقود يوفنتوس في السباق التعاقد مع كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على الصفقة، لرغبة تشيلسي في بيعه وليس إعارته.

وأضافت أن آرسنال وليفربول يتطلعان إلى الحصول على خدمات النرويجي أندرياس شجيلديروب الملقب بـ "إيرلينج هالاند القادم" حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا خمسة أهداف في 10 مباريات مع نادي نوردشيلاند هذا الموسم.

وأفادت تقارير، بأن تشيلسي انضم إلى ولفرهامبتون في إظهار الاهتمام بلاعب خط وسط أونيفرسيداد دي تشيلي داريو أوسوريو، خاصة أنه جذب الانتباه بسبب مستواه الرائع في بلده الأصلي.

ولفتت إلى أن مانشستر يونايتد ينظر إلى حارس مرمى بورتو ديوجو كوستا على أنه خليفة ديفيد دي خيا بعد إرسال الكشافة لمشاهدة اللاعب الدولي البرتغالي يوم الجمعة الماضي، ومن المتوقع أن يترك دي خيا النادي عندما ينتهي عقده الصيف المقبل.

ووردت تقارير أن نادي إشبيلية على اتصال مع توتنهام هوتسبر بشأن انتقال لوكاس مورا البرازيلي الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم ويبدو أنه في طريقه للخروج.

كما يقال إن مانشستر سيتي يتطلع إلى تقديم عقد جديد لإرلينج هالاند بعد انتقاله الصيفي من بوروسيا دورتموند، ويمكن أن تؤدي الحملة الأولى الرائعة للاعب النرويجي إلى حصوله على زيادة في الراتب في نهاية الموسم.

وفي النهاية، يقال إن نوتنجهام فورست تنافس مع ميلان للتعاقد مع مهاجم ريد بول سالزبورج نواه أوكافور، يُعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا متاح مقابل حوالي 25 مليون جنيه إسترليني