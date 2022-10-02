اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، مع نظيرتها الدنماركية مته فريدريكسن، على ضرورة الحفاظ على سلامة وأمن بحر البلطيق، مُرحبتين بزيادة التعاون من خلال قوة المشاة المشتركة بين البلدين.

وشددت رئيستا وزراء البلدين - خلال لقائهما الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن - على ضرورة استمرار اتحاد بريطانيا والدنمارك في مواجهة التحركات الروسية في أوكرانيا، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

من جانبها، أطلعت فريدريكسن تراس على الأضرار التي لحقت بأنابيب نورد ستريم لنقل الغاز الطبيعي الأسبوع الماضي، واتفق الطرفان على أن الحوادث التي طالت خط نورد ستريم كانت عمل تخريبي واضح، فيما عرضت تراس دعم بريطانيا في التحقيقات الجارية في الواقعة.

وفيما يتعلق بأمن الطاقة، اتفقت تراس وفريدريكسن على الحاجة إلى تعاون الدول الديمقراطية المتشابهة للعمل معًا لزيادة استقلالية الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كما أكد الطرفان ضرورة تعزيز التعاون البريطاني-الدنماركي في مجالات مثل طاقة الرياح، التي تعتبر البلدان من روداها على مستوى العالم.

من جهتها، أوجزت تراس الخطوات التي اتخذتها بريطانيا لخفض ضغط فواتير الطاقة على السكان على المدى القصير، ولتعزيز إمدادات الطاقة على المدى الطويل.