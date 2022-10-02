أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مشاركة الفيلم المصري "19 ب" ضمن أفلام المسابقة الدولية بالدورة 44 للمهرجان ،والتي تنطلق يوم 13 نوفمبر المقبل، وتستمر فعالياتها حتى 22 من الشهر نفسه، والفيلم يعرض لأول مرة عالميا وهو كتابة وإخراج أحمد عبد الله السيد ، وبطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد.

وتدور أحداث فيلم "19 ب" في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تتبع الأحداث قصة حارس عقار يعيش وحيدا وشبه معزول في الفيلا المهجورة التي يحرسها، لكن مواجهة لاحقة تجمعه مع شخص آخر في الشارع المقابل لشارعه تجبره على تغيير نمط حياته بالكامل.

وقال النجم الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الفيلم نال إعجاب لجنة المشاهدة، وتثق بأنه سيحقق مردودا جيدا بعد عرضه للجمهور، مؤكدا حرص المهرجان على استقطاب نخبة من الأفلام رفيعة المستوى في كل المسابقات وبالأخص المسابقة الدولية التي تحظى باهتمام بالغ من الجمهور والنقاد على حد سواء.

من جانبه، أشاد المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، بمخرج الفيلم أحمد عبد الله السيد، مشيرا إلى أن أفلامه دائما ما كانت تحظى بنجاح دولي ومحلي كبير وتكلل بالجوائز من كبرى المحافل الدولية، لافتا إلى أن هذه المشاركة ليست الأولى في المهرجان، حيث شاركت معظم أفلامه بدورات سابقة مثل "ميكروفون"، "هيلوبوليس"، "ديكور"، وحصدت عدة جوائز آخرها كان أحسن ممثل لفيلم "ليل خارجي" الذي شارك في دورة عام 2018.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".