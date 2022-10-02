شهدت نيوزيلندا ترحيبا برفات أسلاف قبائل الماوري والموريوري في المتحف الوطني لنيوزيلندا، تي بابا، بعد 77 عاما من المفاوضات مع النمسا.

وعادت اليوم الأحد رفات نحو 64 شخصا من متحف التاريخ الطبيعي في فيينا.

وتشير السجلات إلى أن 49 من الأسلاف تم جمعهم من قبل خبير التحنيط النمساوي وسارق القبور سيئ السمعة أندرياس رايشك الذي قضى اثني عشر عاما في نيوزيلندا من عام 1877 إلى عام .1889

وقال بو تمارا، رئيس اللجنة الاستشارية المعنية بإعادة الرفات إلى الوطن، في بيان إنه تم سرقة الأسلاف "من قبل أولئك الذين لا يهتمون بشعوب الماوري" التي ينتمون إليها.

وتابع "تساعد هذه العودة التاريخية على التصالح مع الماضي الاستعماري وتفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الماوري وموريوري وحكومتي نيوزيلندا والنمسا".

وعلم شعب الماوري لأول مرة أن الرفات كانت محفوظة في متحف التاريخ الطبيعي عندما نشر ابن رايشك كتابا يستند إلى يومياته ومخطوطاته في عام .1930

وتعتبر هذه هي أول عملية إعادة إلى نيوزيلندا من متحف التاريخ الطبيعي، وأكبر عملية إعادة إلى الوطن من النمسا.

يشار إلى أنه منذ عام 2003، تمكن متحف تي بابا من استعادة رفات أكثر من 600 من أسلاف الماوري والموريوري من مؤسسات في الخارج، بما في ذلك من ألمانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة. كما يقدر أن رفات حوالي 600 آخرين في انتظار العودة إلى الوطن.