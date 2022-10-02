طالبت جمعية الصحفيين العمانية بضرورة إيجاد ميثاق دولي لحماية الصحفيين في جميع مناطق الصراع في العالم.

وأكدت الجمعية دعمها لكل الجهود التي تُعزز فعالية الاستجابة الدولية للانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين، مشددة على بضرورة تقديم قتلة الصحفيين إلى المحاكمة، وتقديم الحماية اللازمة لهم ليقوموا بواجبهم لنقل الحقيقة بلا ضغوطات.

جاء ذلك خلال مشاركتها بوفد برئاسة الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين وعضوية طالب بن سيف الضباري امين سر الجمعية ويوسف بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الحريات والعلاقات الدولية، في اجتماع مجموعة أصدقاء اتفاقية الاتحاد الدولي للصحفيين الخاصة بسلامة الصحفيين والإعلاميين في العالم بمجلس حقوق الانسان بمقر منظمة الامم المتحدة بجنيف والذي نظمه الاتحاد الدولي للصحفيين .

وقد أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين - في بيان قدمه إلى مجلس حقوق الانسان وقرأته دومنيك رئيسة مجلس ادارة الاتحاد الدولي للصحفيين - أن الاتحاد وبما يملكه من خبرات ورؤى عالمية سيعمل جاهدا لتبني هيكلة دولية ملزمة خاصة بسلامة الصحفيين تشمل آلية تنفيذية محددة قادرة على تعزيز فعالية الاستجابة الدولية للانتهاكات بحق الصحفيين ، وأشارت الى ان من شأن المبادرة بالغة الأهمية التي اطلقها الاتحاد ان تجعل سلامة الصحفيين وحق كل فرد في الحصول على المعلومات أولوية واضحة للمجتمع الدولي .