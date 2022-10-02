قال المعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل (أي.إن.بي.إي ، إن منطقة الأمازون في البرازيل تشهد الآن أسوأ حرائق منذ 12 عاما.

وبحسب المعهد البرازيلي، تم تسجيل 41 ألفا و282 حريقا في المنطقة خلال شهر أيلول/سبتمبر المنصرم.وأخر مرة تم فيها تسجيل عدد أكبر من الحرائق خلال شهر كان في أيلول /سبتمبر عام .2012

ويمتد موسم حرائق الغابات في البرازيل من حزيران /يونيو إلى تشرين الأول/أكتوبر. وفي أغلب الحالات، يتم قطع الأشجار، ومن ثم يتم إشعال النار في المناطق التي تم تطهيرها لإنشاء مراعي وأراضي زراعية جديدة لزراعة محصول فول الصويا.