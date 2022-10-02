أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور أنها لا تخشى أي دور في التمثيل والأهم بالنسبة لها أن يصدق الجمهور الشخصية التي تجسدها.

وقالت عبد الغفور ، إنها قررت أن تجسد أدوارا مختلفة، وألا تختار دورا يشبه الدور الذي يسبقه وانتقاء الجيد ، مشيرة إلى أنه لا يهمها أن يكون دورها هو الأكبر أو الأصغر في العمل، فالأهم بالنسبة لها، هو أن يكون دورا مختلفا عما قدمته من قبل، وأن يكون وجودها مؤثراً في الأحداث.

ولفتت إلى أن دورها في مسلسل "منعطف خطر" ، الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية ، تجربة عزيزة جدا على قلبها، وسعيدة لأنها شاركت به ومتأكدة أنه كان لمصلحتها.

وكشفت عن أنها تنتظر عرض مسلسل "أزمة منتصف العمر" عبر إحدى المنصات وهو مؤلف من 15 حلقة، ويتناول قضية اجتماعية، حول فكرة كيف يمكن أن يدفع الإنسان ثمن اختيار واحد خاطئ طوال عمره .

والمسلسل بطولة كريم فهمي، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد وتأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل.