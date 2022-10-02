أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ضرورة اعتماد اقتراح الدول الـ15 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفرض سقف على أسعار الغاز الطبيعي.

ونقلت صحيفة (كاثمريني) اليونانية عن ميتسوتاكيس قوله - في تصريح لدى وصوله إلى العاصمة البلغارية صوفيا، للاحتفال بالتشغيل التجاري لخط أنابيب الربط بين اليونان وبلغاريا - "ناقشنا منذ عدة أشهر مسألة سقف أسعار الغاز الطبيعي، وقد أسفرت المناقشات عن تأييد 15 دولة للاقتراح.. وأعتقد أنه قد حان الوقت للمفوضية الأوروبية للتحرك بشكل أسرع وتقديم مقترحات محددة حتى نتمكن الآن على أبعد تقدير في قمة الاتحاد في بروكسل من اتخاذ القرار النهائي".

وأضاف أن "خط الأنابيب الرابط بين اليونان وبلغاريا سيمكن بلغاريا من توسيع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي، لكنه في الوقت نفسه يعزز مكانة اليونان باعتبارها لاعبا جيوستراتيجيا وجيوسياسيا مهما في خريطة الطاقة الإقليمية الأوسع".

ومن جهتها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بإطلاق خط أنابيب الغاز الطبيعي بين اليونان وبلغاريا، مؤكدة أنه أساسي للانفصال عن الطاقة الروسية.

وتم التشغيل التجاري لخط أنابيب الغاز، الذي سيساعد في تقليل اعتماد جنوب شرق أوروبا على الغاز الروسي وتعزيز أمن الطاقة وسينقل مليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى بلغاريا، بحضور قادة بلغاريا واليونان وأذربيجان ورومانيا وصربيا ومقدونيا الشمالية.