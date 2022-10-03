كرم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بنك بوبيان بجائزة الأفضل في التحول الرقمي على مستوى الكويت نتيجة الإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة في التوسع بالخدمات والمنتجات الرقمية ومنح عملائه تجارب استثنائية.

وتسلم الجائزة نيابة عن البنك نائب المدير للخدمات المصرفية الشخصية بشار الدوب في حفل كبير أقيم في إسطنبول بحضور نخبة كبيرة من المصرفيين والمسؤولين العرب والأجانب.



وقال الدوب تعليقا على الجائزة: فخورون بهذه الجائزة التي تضاف إلى سلسة إنجازات البنك، لاسيما أنها جاءت من أعلى المؤسسات التي تمثل البنوك العربية، وهي تأكيد على نجاح استراتيجية البنك في التحول الرقمي.



وأضاف: كان العام الحالي مميزا بالنسبة للبنك على كل المستويات خاصة ما يتعلق بالجوائز والتكريمات التي حصل عليها، والتي كانت آخرها جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم للخدمات المصرفية الرقمية من غلوبل فاينانس.

وكانت مؤسسة غلوبل فاينانس قد أكدت استمرار تفوق بنك بوبيان على قمة الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط كذلك من خلال جائزتين بالإضافة إلى جائزة الأفضل عالميا.



وأكد الدوب أن هذه الإنجازات تقف وراءها إدارة البنك التي اتخذت استراتيجية التحول منهاجا لعمل البنك منذ سنوات عديدة إلى جانب قدرة الكوادر الوطنية على الإبداع والابتكار، وهو ما أتاح للعملاء الحصول على مجموعة مميزة وفريدة من الخدمات الرقمية.



واختار الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بوبيان لهذه الجائزة وفق المعايير التالية:



- مدى قوة الاستراتيجية التي يضعها البنك لجذب وخدمة العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية الرقمية.



- تحفيز وترغيب العملاء في التحول الى استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.



- نمو قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية بكل قنواتها سواء عبر الانترنت أو الهواتف الذكية.



- الإبداع والابتكار في تقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مميزة عبر القنوات الرقمية.



وقال الدوب إن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا غير مسبوق في قاعدة عملاء بنك بوبيان الذين يستخدمون الحلول المصرفية الرقمية، وهو ما ارتبط بالنمو الكبير في عدد العملاء وعدد العمليات المصرفية باستخدام كل القنوات.