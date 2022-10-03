أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحوبات حساب الحصالة، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



ويبارك البنك لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، وهم: الجود سالم زايد العنزي، تركي فهد حمود المطيري، صالح محمد صالح الصالح المجيم، عادل غلاب فجري الفجري، عبدالعزيز هيثم عبدالعزيز التركيت.



الجدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة عملاء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبرة ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداما من حيث تصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصيصا للشباب.