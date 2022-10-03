مفرح الشمري



أصبحت البرامج الرياضية القصيرة السريعة في الرتم اكثر مشاهدة في زمن تغير فيه الإعلام الرياضي وتطور اما مواكبته وإما البقاء مكانك راوح، ومن خلال شاشة قناة «كويت سبورت» التي تطورت بشكل كبير في الشكل والمضمون من خلال نوعية البرامج والنقل المباشر للمباريات والاستديوهات المباشرة للتحليل الرياضي وذلك حرصا من مديرها حمد الديحاني ابن القناة الذي يملك الخبرة الطويلة في هذا المجال لتقديم الافضل للمشاهدين، بالإضافة الى متابعة ودعم من الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي المطيري لهذه القناة، يطل علينا يوميا برنامج «الكرة أهداف» من اعداد وتقديم الاعلامي جابر نصار الذي يتميز في مثل هذه البرامج في التنقل بأهداف في حقب مختلفة.



«الكرة أهداف» ذكريات جميلة يعيشها مشاهد قناة «كويت سبورت» ليستذكر النجوم وأساطير الكرة الكويتية والخليجية في كرة القدم وأهدافهم التي لا تنسى وذلك من خلال اسلوب عفوي في الحديث والبساطة والمعلومة المؤكدة من قبل مقدمه الاعلامي القدير جابر نصار، بالإضافة الى الاخراج الجميل المريح للعين وهذا ليس بغريب على مخرج بحجم عادل الموسوي صاحب الخبرة الطويلة في هذا المجال.



«الكرة أهداف» برنامج حظي بمتابعة جيدة من المشاهدين منذ انطلاقته، واستمراره مكسب لقناة «كويت سبورت» التي لا بد ان تعتمد حاليا على البرامج السريعة والتقليل من البرامج الطويلة في ساعاتها..



شكرا لمسؤولي قناة «كويت سبورت» وفريق برنامج «كويت سبورت» على هذا الجهد، وعساكم على القوة.