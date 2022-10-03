التنافس بين الفرق الشعبية يطور المهنة ويبعد المطرب عن الكسل

جميع أعمالي التلفزيونية والمسرحية التي شاركت فيها «قريبة إلى قلبي»



عبدالحميد الخطيب



عاد البرنامج الإذاعي المنوع «ليالي السعود» عبر أثير محطة «كويت FM» ضمن دورة إذاعة الكويت في أكتوبر الجاري، ويتصدى لتقديمه المطرب الشعبي بلال الشامي كل يوم سبت الساعة الثامنة مساء، مسلطا الضوء على الأصوات الشبابية، مع إبراز جمال التراث الكويتي الغنائي بشتى ألوانه.

وقد حل ضيفا في حلقة أمس الأول الفنان فهد السالم، والذي قدم العديد من الأغاني الجميلة التي أسعدت المستمعين، كما تحدث عن جوانب أخرى في مشواره الفني والأغنية الشعبية بين الماضي والحاضر.



من جانب آخر، أكد بلال الشامي، في تصريحات إذاعية له، ان جميع أعماله التلفزيونية التي شارك فيها قريبة الى قلبه مثل «أسد الجزيرة» و«أوه يا مال» و«الخروج من الهاوية»، وبالمسرح «مخروش طاح بكروش» التي يعتبرها «من أحلى المسرحيات» لأنه قدمها بعد التحرير مباشرة، بمشاركة نجوم كبار منهم أحمد جوهر، طارق العلي، أحمد السلمان، سمير القلاف، وهم «فطاحلة» في الأداء التمثيلي، بحسب قوله.



وأضاف: بعد «مخروش طاح بكروش» توالت المسرحيات ومنها «قطعة 13» مع حسن البلام واحمد العونان ونخبة من النجوم، و«فندق ترانسيلفانيا» بمشاركة فنانين متميزين، و«استنزال موضي وقماشة» مع هيا الشعيبي وخالد العجيرب وسلمى سالم وآخرين.



وعن سبب قلة مساحة أدواره في الأعمال الدرامية التي يشارك فيها، أوضح الشامي أن التنسيق بين العروس والتمثيل «مو سهل»، كاشفا ان سبب مساحة دوره الكبيرة في مسلسل «شليوي ناش» الذي عرض رمضان 2021 هو أن تصويره جاء فترة «كورونا» ووقتها كانت الأعراس متوقفة نتيجة الجائحة، وهو ما وفر له وقتا طويلا ليتواجد في لوكيشن التصوير وفق الجدول المعد لإنجاز العمل، مستدركا: الآن يوجد لدي التزام بالحفلات والأعراس وهذا يجعل الوقت ضيقا، مشددا على ان المنافسة بين الفرق الشعبية يطور المهنة بشكل كبير، كما أنه يبعد المطرب عن الكسل ليقدم كل ما يحبه الناس.