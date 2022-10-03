أعلنت وزارة الداخلية إضافة وتفعيل خدمة إصدار مستخرج طبق الأصل من جواز السفر عبر تطبيق الخدمات الحكومية الموحد «سهل».



وذكرت «الداخلية» في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن قطاع الموارد البشرية والدعم التقني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية قام بإضافة وتفعيل الخدمة المشار إليها آنفا ضمن جهود المؤسسة الأمنية الرامية إلى التسهيل على المواطنين.



و«سهل» تطبيق حكومي موحد أطلق في منتصف سبتمبر من العام الماضي ويستهدف تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية، ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.