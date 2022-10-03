ما أبرز المشروبات التي يمكن أن تُقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم؟



يدور الحديث كثيرا مؤخرا عن قوة بعض الأطعمة في المساعدة على تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، فقد ثبت أن بعض المشروبات لديها قدرة كبيرة على فعل ذلك.



٭ عصير الجزر: قد يساعد عصير الجزر في تقليل عوامل الخطر لأمراض القلب.

وقال موقع «هيلث لاين»: «العصير مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورا مهما في تنظيم ضغط الدم السليم». وثبت أن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم يقي من ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.



٭ عصير الكرفس: مليء بقائمة رائعة من العناصر الغذائية ويمكن أن يغير صحتك للأفضل، ويساعد كل شيء من الكبد إلى بشرتك.

وأظهرت الدراسات أن استهلاك مستخلص الكرفس يمكن أن يساعد في منع السكتة الدماغية وخفض ضغط الدم وتقليل الترسبات في الشرايين. ولاحتوائه على مستويات عالية من الكومارين، يساعد عصير الكرفس على تقليل عدد هرمونات التوتر في الجسم، والتي بدورها تقلل من أعراض ارتفاع ضغط الدم.

ويحافظ المشروب أيضا على رطوبة الشخص جيدا بسبب محتواه المائي بنسبة 95%. ووفقا لمركز آيوا للقلب: «الكرفس مليء بمضادات الأكسدة. إنه مليء بالعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم وحمض الفوليك والكالسيوم، بالإضافة إلى فيتامين C وبيتا كاروتين والفلافونويد.

والكميات الهائلة من مضادات الأكسدة والمغذيات التي يحتويها هذا الطعام الفائق تمنحه القدرة على تقليل الالتهاب، وربما يساعد في محاربة السرطان وأمراض الكبد وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية».



٭ حليب اللوز: اكتسب حليب اللوز شعبية بين المجتمع المهتم بالصحة، وهو منخفض الدهون المشبعة بشكل عام، والتي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، كما أنه يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية الطبيعية التي تساعد في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم وتساعدك في الحفاظ على صحة القلب.

ويساعد حليب اللوز أيضا في بناء عضلات قوية، والحفاظ على ضغط دم صحي، ويحسن وظائف الكلى، لكنه يفتقر إلى البروتين والألياف.



المصدر: «إكسبريس»