فاكهة لذيذة... يمنحك تناولها يومياً طاقة وحيوية



تقول اخصائية التغذية مولي هيمبري، إن أفضل غذاء يمنح الجسم الطاقة هو الفاكهة، وان «الكربوهيدرات هي مصدر الوقود المفضل للجسم من النظام الغذائي، والسكر وهو نوع من الكربوهيدرات، يوفر على وجه التحديد طاقة سريعة لخلايانا، لكن بدل اللجوء إلى الحلويات أوالحلوى، استغل قوة السكر الموجودة في الفاكهة».

وتقترح هيمبري أن إحدى الفاكهة الرائعة لإعطاء الطاقة هي تفاحة متوسطة الحجم. وبحسب هيمبري، فإن التفاحة مليئة بالفوائد، ما يجعلها فاكهة رائعة يجب دمجها في العادات الغذائية، تقول هيمبري: «إن التفاح رائع لأمعائك، ويساعد في إنقاص الوزن، ويساعد في علاج الالتهابات، ويعزز مناعتك».

وفقا لجامعة هارفارد، مدرسة تشان للصحة العامة، فإن حصة واحدة من التفاح، أي ما يعادل تفاحة متوسطة، تحتوي على حوالي 95 سعرة حرارية، كما أن التفاح يحتوي على صفر غرام من الدهون، و1 غرام من البروتين، و25 غراما من الكربوهيدرات، و19 غراما من السكر الطبيعي، و3 غرامات من الألياف.

ويعتبر التفاح مصدرا كبيرا للألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين c، وهو جزء مفيد في السيطرة على الالتهابات واندمال الجروح، فضلا عن مضادات الأكسدة القوية التي يمكنها تحييد الجذور الحرة الضارة. وبحسب الخبراء، فإن السبب في أن التفاح يمنحك دفعة من الطاقة بمجرد استهلاكه هو بسبب كمية السكر الكبيرة التي يحتوي عليها، حيث يحتوي التفاح على نوع طبيعي من السكر البسيط يسمى الفركتوز، ويعمل الفركتوز كمصدر مباشر للطاقة لجسمك.

يمكن أن تساعد السكريات والكثير من الألياف الموجودة في التفاح على موازنة نسبة السكر في الدم وتمنحك طاقة مستدامة دون حدوث إصابات بسكر الدم.



المصدر:«eatthis»