ليلى الشافعي

أكدت الهيئة العامة لشؤون القصر حرصها على التطوير الدائم للبرامج الاجتماعية المخصصة للمشمولين برعايتها، لاسيما في مجالات التعليم.



وقال مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد البرجس انه انطلاقا من مسؤولية الهيئة تجاه أبنائها القصر وتلبية لاحتياجاتهم المدرسية لاستقبال العام الدراسي الجديد، قدمت وللعام الثاني على التوالي مساعداتها الدراسية التي تضمنت صرف مبلغ مالي لكل طالب قاصر مشمول بالرعاية ممن تنطبق عليه ضوابط المساعدات الدورية، وذلك لمساعدتهم في شراء القرطاسية والمستلزمات الدراسية الأخرى.



وأشار البرجس إلى أن تلك المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر ودعم ومساعدة عدد كبير من طلبتنا القصر المستفيدين من المبادرة على بدء العام الدراسي الجديد بجاهزية تامة، مبينا أن تمويل المبادرة التي بلغت كلفتها نحو 235 ألف دينار تم من قبل الأثلاث الخيرية التي تشرف الهيئة على إدارتها لصالح الواقفين من أهل الخير. ولفت الى أن الهيئة حرصت على تحويل مبالغ المساعدات في حسابات المستحقين قبل بدء العام الدراسي.



يذكر أن الهيئة سبق ونفذت العديد من برامج المساعدات الدراسية خلال السنوات القليلة الماضية شملت توزيع أجهزة حاسوب متنقلة وحقائب مدرسية خلال جائحة كورونا.