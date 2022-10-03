أسامة أبوالسعود



في إطار سعي إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتفعيلا لتوجيهات الدولة في تحقيق أقصى إفادة من ممكناتها بعد التعرف على نقاط القوة والضعف وفرص السوق وتحدياته ونتائج دراسة رضا المتعاملين، عقدت إدارة شؤون الحج والعمرة ورشة عمل متخصصة لأصحاب حملات الحج الكويتية بينت خلالها نتائج وملاحظات تقييم موسم حج 1443هـ.



وقد ناقش مسؤولو الإدارة في الورشة المحاور الآتية:



1 - التجهيز المسبق لموسم الحج المقبل (طلبات تسيير الحملة، برنامج الحج الإلكتروني، مواعيد تسجيل الحجاج).



2 - المسار الإلكتروني السعودي.



3 - آلية سفر وعودة الحجاج.



4 - تقييم الآلية الجديدة لخدمة الحجيج المقدمة من وزارة الحج السعودية وفق نظام الشرائح لموسم حج 1443هـ.



وفي ختام اللقاء قامت وزارة الأوقاف ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة باستعراض ملاحظات الحملات ومقترحاتها لإدراجها ضمن خطتها السنوية وصياغة مبادرات تنفيذية للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.