تفنن السوريون خلال سنوات الحرب بالتحايل على الظروف المناخية الصعبة، لاسيما فصل الشتاء والبرد الشديد، ومع ندرة توافر مازوت التدفئة وانعدام فرصة استخدام مدافئ الكهرباء التي تصل ساعات تقنينها إلى اربع او خمس ساعات متتالية، انتشرت في الأسواق المحلية أنواع جديدة من المدافئ التي تعتمد على الكحول الإيثيلي او ما يعرف بـ «السبيرتو الأبيض».



وقد رصد موقع «أثر برس» المحلي تلك المدافئ التي انتشرت هذا العام تحت مسمى «صوبيا السبيرتو»، وتم عرضها في المحال وعلى البسطات بسعر 100 ألف ليرة سورية، لا تشمل سعر عبوة السبيرتو.



وبدأت شركات بيع هذا النوع من المدافئ بنشر منتجها على وسائل التواصل الاجتماعي مع شرح لآلية استعمالها، حيث تحوي هذه المدفأة خزان (طاسة) يمكن تعبئتها بالكحول (السبريتو) على غرار مدفأة المازوت، ويمكن استخدامها أيضا موقدا.



ونقل الموقع عن أحد البائعين قوله إن «هذه المدفأة لا تصدر أي صوت أو شحار أو رائحة، وهناك إقبال على شرائها بحكم أن مدفأة المازوت يتجاوز سعرها 350 ألفا».



وأضاف أن «سعر ليتر الكحول يتراوح بين 4 و5 آلاف ليرة وهو يكفي لتشغيل هذه المدفأة لأيام قليلة فقط أو حتى لساعات، ورغم ارتفاع سعره إلا أنه متوافر بالأسواق ويمكن الحصول عليه بأي وقت على عكس المازوت».