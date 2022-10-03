ارتفع عدد الإصابات بمرض الكوليرا الى أكثر من 524 إصابة مؤكدة فيما فاق عدد الوفيات الـ 36 في 10 محافظات، بحسب أحدث احصائية لوزارة الصحة السورية أمس الأول، وأضعاف هذا الرقم إذا أضيفت اليها حصيلة الإصابات في شمال شرق البلاد الذي تسيطر عليه الميليشيات الكردية، وشمال غربها حيث تسيطر المعارضة.



وبنتيجة مباشرة لتفشي الكوليرا، تراجعت حركة البيع إلى أكثر من النصف في محال الوجبات السريعة في العاصمة دمشق وفقا لتقرير لموقع تلفزيون «سوريا»، خصوصا بعد تعميم مديرية صحة دمشق بمنع تقديم الخضراوات الورقية للحد من انتشار المرض.



وينقل التقرير عن أحد أصحاب محلات بيع الفلافل في منطقة المزة شيخ سعد، ويدعى ابو خالد قوله: «ما كان ناقصنا غير الكوليرا بعد كورونا»، مضيفا أن مبيعات محله انخفضت إلى أكثر من النصف منذ بدء الحديث عن الكوليرا وانتشارها في بعض المناطق السورية.



وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في منتصف شهر سبتمبر الفائت من أن خطر انتشار الكوليرا في سورية «مرتفع للغاية».



وأدى انتشار الكوليرا إلى عزوف المستهلك عن شراء وجبات الفلافل وغيرها من الوجبات التي تحتوي على الخضراوات الورقية.



ويوضح أصحاب أن الزبون لا يرغب في شراء سندويشة «فلافل وطحينة» أو «فلافل وبطاطا» فقط من دون نعنع وبقدونس وبندورة وخضراوات أخرى تضاف عليها، وهي المواد الممنوعة من قبل مديرية صحة دمشق.



وأصبح البيع يقتصر على «الفلافل الفرط» بالحبة بدلا من السندويش، وهو ما يدفع بعض أصحاب المحلات الى الاغلاق في حال تفاقم وضع الكوليرا.



ويشير تقرير تلفزيون «سوريا» إلى تخلي معظم السوريين عن شراء الوجبات التي تحتوي على الخضراوات، وقال أحد عمال المياومة للموقع «نجتمع هنا في هذه الساحة يوميا قرابة عشرة عمال، وكنا نفطر في أحيان كثيرة سندويش فلافل، إلا أننا تخلينا عن تلك الوجبة منذ بدء الحديث عن الكوليرا».



ووفقا لوزارة الصحة، فإن الإصابات الـ 524 توزعت في حلب 346، ودير الزور 72، والحسكة 34، والرقة 26، واللاذقية 20، وحمص 6، والسويداء 6، ودمشق 5، ودرعا 3، والقنيطرة 1، فيما سجلت حلب 31 وفاة، والحسكة 3، ودير الزور 2. وأكدت الوزارة أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية.