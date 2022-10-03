أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اعتقال ستة أشخاص موالين لتنظيم «داعش» خططوا لتنفيذ هجمات في إسرائيل.



وقال الجهاز، في بيان، إنه خلال عملية مشتركة مع الشرطة تم اعتقال ستة من سكان مدينة الناصرة قبل بضعة أسابيع للتحقيق معهم للاشتباه في أنهم يعتزمون القيام بأنشطة إرهابية باسم تنظيم «داعش» داخل إسرائيل.



وأضاف البيان أنه يستدل من التحقيق أن المعتقلين الستة كانوا يمارسون نشاطا هدفه الحصول على وسائل قتالية ودبروا للقيام بهجمات.



كما كشفت التحقيقات أن المشتبه بهم اجتمعوا سرا وخططوا لتنفيذ هجمات مختلفة، وكان الهدف الرئيسي للهجوم هو مدرسة ثانوية في الناصرة.



كما تبين أن المشتبه بهم عملوا على تحديد أهداف للهجوم مثل: محطة حافلات مزدحمة في شمال إسرائيل، ومركز شرطة في محيط موقعهم، بالإضافة إلى ذلك اتضح أنهم عملوا على الحصول على الأسلحة وحاولوا تجنيد المزيد من أجل تعزيز أنشطتهم الأمنية.