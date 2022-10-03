تصدر حزب رئيس الوزراء البلغاري السابق بويكو بوريسوف نتائج الانتخابات التشريعية، بحسب نتائج غير رسمية استنادا إلى استطلاعات الرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع، لكن هذه النتيجة لا تضمن له عودة الى الحكم.



وحصد حزب بوريسوف المحافظ حوالي 25% من أصوات الناخبين، متقدما على حزب «فلنواصل التغيير» بزعامة منافسه الوسطي كيريل بيتكوف (نحو 19%)، وفق أرقام أدلت بها معاهد عدة.



وهي المرة الرابعة في 18 شهرا يدعى البلغار إلى انتخاب برلمانهم في مرحلة غير مسبوقة من الاضطراب السياسي منذ نهاية الحقبة الشيوعية في 1989.



لكن نسبة المشاركة كانت متدنية تاريخيا على غرار ما جرى في نوفمبر 2021، على وقع ارتفاع أسعار الطاقة والحرب على أوكرانيا مع اقتراب الشتاء.



واذا كان الفساد المستشري قد هيمن على المناقشات في آخر انتخابات تشريعية، فان انعدام الأمن الاقتصادي سيطر هذه المرة على الحملة في وقت ناهزت نسبة التضخم 20% في هذا البلد البلقاني الأفقر في الاتحاد الاوروبي.



ومستندا الى تجربة في الحكم عمرها عقد كامل، وعد بوريسوف طوال حملته بالانتصار على «الفوضى».



وقال بوغوميل غرويف (62 عاما) «نحتاج الى اناس يتصفون بالجرأة في هذه الاوقات المضطربة. ثمة مآخذ على بويكو ولكنه اقل سوءا من سواه».



وأوردت ناخبة أخرى هي رادا مينتشيفا أنها تقدر قدرة بوريسوف على الموازنة بين مصالح الروس والغربيين، وأضافت الممرضة (47 عاما) «الحرب في جوارنا تماما، ينبغي عدم استفزاز أحد».



لكن صورة بوريسوف الذي لا يقهر أصابها الوهن، فبعد تظاهرات حاشدة في صيف 2020 ضد الفساد، بدا معزولا داخل الطبقة السياسية وقد يواجه صعوبات في ايجاد شريك حكومي، وفق المحللين.