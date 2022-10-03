عبدالكريم العبدالله



قامت الجمعية الطبية الكويتية بالتنسيق مع الخدمات الطبية في وزارة الدفاع والفريق الطبي في الجيش الأميركي لعقد دورات وورش عمل عن التعامل مع الحروب النووية والبيولوجية والكيميائية، وتم الاتفاق على عقد هذه الدورات خلال مؤتمر الجمعية الطبية المزمع عقده في ديسمبر المقبل 2022، حيث تعمل الجمعية الطبية على التنسيق لعقد ورش عمل اضافية عبر اقامة دورات للأطباء في القطاعين الحكومي والأهلي.



حضر اللقاء ممثل الجمعية الطبية الكويتية د.عبدالله البنا ورئيس قسم الجودة والتعاون الطبي بهيئة الخدمات الطبية في الجيش الكويتي عميد طبيب رائد التجلي وممثلون عن القطاع الطبي في الجيش الاميركي.